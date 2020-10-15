Документалист показал видео с последствиями ядерного взрыва в мегаполисе

Москва, 15 октября. Документалист Нил Хэллоран решил напомнить жителям планеты о том, что ядерное оружие несет смертельную опасность, поэтому его использование должно стать обязательным табу. Он напомнил, что со времен бомбардировки Японии прошло уже семьдесят пять лет и люди стали забывать, как выглядит «зло в чистом виде». Он опубликовал в Сети ролик, который показывает последствия ядерного взрыва в мегаполисе.

Хэллоран при поддержке одного из комитетов Нобелевской премии мира создал видеоролик, в котором наглядно показал, как будет выглядеть ядерный взрыв в густонаселенном городе. В условном населенном пункте, показанном в видео, проживают порядка четырех миллионов человек, передает Planet today.

Документалист смоделировал ситуацию, в которой над городом на высоте 550 метров взрывается ядерный заряд мощностью 800 килотонн в тротиловом эквиваленте. Он подчеркнул, что показанная бомба примерно в 100 раз мощнее той, которая была в свое время сброшена США на японский город Хиросима.

В ролике запечатлен огненный шар радиусом 800 метров — прямое следствие ядерного взрыва. По словам автора, подобная вспышка способна мгновенно унести около 120 тысяч жизней в радиусе двух километров от эпицентра взрыва. При этом в радиусе 11 километров умрет каждый второй человек.

Радиоактивные пыль и пепел, которые осядут за пределами 11-километрового радиуса, приведут к гибели еще 100 тысяч горожан.