Анкара утаила от ВОЗ свыше 350 тыс. случаев заражения COVID-19

Анкара, 15 октября. Власти Турции скрыли свыше 350 тысяч случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщило издание Tourprom, ссылаясь на отчет ведущей медицинской ассоциации страны по оценке последствий пандемии.

Специалисты заявляют, что Анкара намеренно исказила данные в официальной статистике. Реальная информация о распространении вируса повлияла бы на позицию Турции в глобальном рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Аналитики констатируют, что без искажения Минздравом эпидемиологической ситуации, Турция оказалась бы в числе стран с наибольшим числом зараженных COVID-19 на душу населения.

Согласно отчету ВОЗ, на сегодняшний день общее количество зафиксированных случаев заболевания опасным вирусом на турецкой территории достигло 338 779. Из них 8 957 завершились летальным исходом.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о публикации министром здравоохранения Турции Фареттином Коджей сфабрикованной статистики о заболеваемости коронавирусом. Соответствующий пост чиновника в Twitter раскритиковали пользователи соцсети.