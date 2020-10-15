Американец Тим Керби сравнил США с хищной акулой, а Россию — с пингвинами



Санкт-Петербург, 15 октября. Российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби рассказал о проблеме России, заключающейся в отсутствии серьезного восприятия Америки. Свое мнение он высказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где обсудили тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».

«Большая проблема — вы американцев не воспринимаете всерьез. Я думаю, что через секунд пять-десять вы забудете абсолютно все, что я сказал. Русские нас не слушают, никаких экспертов, ни советчиков», — заявил Тим Керби.

По мнению радиоведущего, Россия просто не слышит Америку.

«Невозможно представить, что в России пригласят американца вести очень большой проект, связанный с мягкой силой. Поэтому, вы якобы хотите наше мнение, но при этом вы его не слушаете. По-моему, когда мы вам передаем информацию, то оказываемся какими-то милыми клоунами. Вам кажется, что мы все дебилы, мы улыбаемся, мы тупые», — высказался журналист.

В этой связи Тим Керби упомянул о большом конфликте двадцатого века.