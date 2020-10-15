В США рассказали, как российский «Циркон» изменит расстановку сил на море

Вашингтон, 15 октября. Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» изменят баланс сил в море, так как пока никто в мире не способен перехватить снаряд, летящий со столь чудовищной скоростью, считает автор американского издания Eurasia Review, пишет «ПолитРоссия».

С помощью «Циркона» у кораблей российского флота появится возможность поражать авианосцы на расстоянии в 1 тыс.километров.

«Еще одним важным преимуществом станет чрезвычайно высокая крейсерская скорость «Циркона», превышающая 8 Махов», — пишет Eurasia Review.

Ранее о том, что «Циркон» можно считать одним из наиболее перспективных орудий для борьбы с авианосцами потенциального противника, заявляли и другие эксперты зарубежных СМИ. Такое внимание к новой крылатой российской ракете со стороны США неудивительно. Дело в том, что именно авианосцы-супертранспортировщики являются гордостью «заокеанских партнеров». Вашингтон обладает 11 атомными авианосцами, каждый из которых стоит 13-14 млрд долларов. Но с появлением «Циркона» супертранспортировщики превращаются в легкую мишень для российских боеприпасов.

К аналогичным выводам ранее пришел также российский журналист Анатолий Вассерман.





