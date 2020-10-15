Путин оценил вклад Лозы в развитие российской культуры и искусства

Москва, 15 октября. Композитор и певец Юрий Лоза получил официальную благодарность от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Российский лидер отметил заслуги музыканта «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Стоит отметить, что на этой неделе фамилия музыканта чаще мелькала в новостной повестке по менее приятному поводу. Дело в том, что исполнитель объявил войну песенному конкурсу «Голос». Негодование певца вызвало то, что в рамках шоу была исполнена его легендарная песня «Плот».

Лоза заявил, что намерен подать в суд, так как разрешение на использование своей композиции он не давал. При этом с ответчиком музыкант пока не определился, поэтому иск ждет своего часа. Лоза заявил, что хочет получить от участницы шоу доказательства того, что «Плот» ей навязали на конкурсе, а не она сама выбрала его.