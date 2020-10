Американский журналист рассказал, почему США «успешнее» России

Москва, 15 октября. Журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби рассказал, в чем секрет больших достижений Америки, и как Россия «убивает» собственные шансы на успех.

«Опять-таки, проблема не в победе Америки, а в неумении русских создавать свои проекты мягкой силы. Разница в том, что американцы видят потенциал во всем, а русские наоборот — нет», — заявил журналист в эфире Медиагруппы «Патриот».

Тим Керби рассказал об английском выражении: «if you build, we will come». Дословный перевод: если вы построите, мы придем. По его словам, дела в Америке идут по такому принципу.

«Но в России не так, если не было построено, то не было. Никто никогда не приедет. Вот этот русский пессимизм и отсутствие понимания о создании проектов в США реально убивают все шансы на успех», — объяснил радиоведущий.

По словам Тима Керби, все русские воспринимают Америку как страну, где все делается моментально, все идет по плану.

«Наоборот, американцы, особенно американское правительство, готовы финансировать проекты на пять, десять лет вперед, не надеясь при этом на успех, просто, чтобы хоть что-то из этого получились», — объяснил журналист.

Радиоведущий также дал совет жителям России.