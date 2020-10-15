Депутат Швыткин: Гумпомощь ЦАР показала, что Россия не оставит в беде

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высоко оценил усилия России в установлении мира в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Помимо оружия и бронетехники, в столицу страны Банги из России пришли подарки: конфеты, игрушки и даже русские матрешки.

В четверг в столице ЦАР состоялся парад военной техники, подаренной Россией, в том числе 20 бронированных разведывательно-дозорных машин. Очередные военные и гуманитарные поставки подтвердили намерения РФ содействовать восстановлению вооруженных сил ЦАР и сохранению мира в этом непростом регионе. Что касается конфет, этот подарок очень обрадовал местных детей, которые истосковались по сладостям.

Комментируя помощь России Центральноафриканской Республике, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что полноценные партнерские отношения Москвы и Банги начали складываться не очень давно.

При этом депутат Госдумы с удовлетворением отметил, что российская помощь ЦАР не ограничивается только поставками вооружений — Россия оказывает этой африканской стране гуманитарную помощь, не забывая о детях. То, что в ЦАР доставили более пяти тонн конфет «Мишка на севере», мягкие игрушки и даже матрешек, это очень хорошо. Это настоящий дар для мира, отметил политик.

«Мы вышли на активную фазу отношений только в 2017 году, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Основная задача России сейчас в рамках этих отношений — помощь руководству ЦАР в обеспечении стабильности, укрепление центральной власти в этой африканской стране».

Вражда различных группировок не идет на пользу Центральноафриканской Республике, но в последнее время, во многом благодаря российской помощи, ситуация в ЦАР меняется к лучшему, отметил собеседник ФАН.

«Речь идет о совместном освоении природных ресурсов и о помощи России в обучении местных военнослужащих, — говорит замглавы профильного комитета Госдумы. — В ЦАР сейчас находится не очень много российских специалистов, но их работа достаточно эффективна. Отмечу, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, который занимает этот пост с 2016 года, показал себя политиком, который способен обеспечить стабильность в регионе».

Это подтвердила встреча главы ЦАР с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2019 года, в ходе которой российский лидер с удовлетворением отметил факт укрепления центральной власти в этой африканской стране, напомнил Швыткин.

«Обеспечение стабильности в этом регионе, гуманитарная помощь России в том числе детям, развитие торговли — это серьезный посыл. Напомню, президент ЦАР в ходе встречи с Владимиром Путиным назвал Россию образцом для всего мира. Думаю, военное взаимодействие Москвы и Банги, которое в данном случае ознаменовано передачей ЦАР бронетехники, это очень серьезный задел на укрепление порядка в этой стране и на развитие наших взаимовыгодных отношений. А гуманитарная помощь — знак, что Россия в беде не оставит», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Российская Федерация оказывает Центральноафриканской Республике военную и гуманитарную помощь с 2018 года. Как отмечают эксперты, за это время регион стал значительно безопасней. Результаты социологических опросов в ЦАР подтверждают, что 87% местного населения считает Россию главным другом.