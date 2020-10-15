Армения заявила о сбитом азербайджанском штурмовике Су-25

Ереван, 15 октября. Полковник Гарик Мовсесян, представляющий войска ПВО Армении, заявил об очередном сбитом военном самолете Азербайджана. Военные уничтожили девятый по счету штурмовик Су-25, сообщает радио Sputnik.

Мовсесян подчеркнул, что известие об успехе отечественных военных поступило за десять минут до начала конференции.

По данным Еревана, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял 21 самолет и 180 беспилотников. Количество его уничтоженной техники превысило 500 единиц.

Бои между Баку и Ереваном начались с 27 сентября. С момента получения независимости две республики второй раз пытаются силовым методом решить вопрос относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.