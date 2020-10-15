Американский журналист рассказал, как видят Россию в США

Санкт-Петербург, 15 октября. Российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби в рамках темы «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал об общем видении России гражданами Америки.

«Как видят Россию в США? Есть отрицательный стереотип, что Россия — это один большой ГУЛАГ. Да, это, конечно же, смешно», — объяснил Тим Керби.

Журналист назвал очевидную, на его взгляд, проблему России.

«На самом деле, проблема в том, что Россия не транслируется в США, ее не видно. А в России наоборот, все смотрят американские новости, слушают американскую музыку, сморят американские фильмы, играют в американские компьютерные игры. Америка сильно влияет на Россию, а Россия через свои новости влияет на интеллектуалов, на думающих людей в некой степени», — рассказал радиоведущий.

Однако, по словам Тима Керби, большое культурное подсознательное влияние России в США просто отсутствует.