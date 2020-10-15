Американец Тим Керби призвал россиян брать пример с США

Санкт-Петербург, 15 октября. Российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби объяснил, что нужно сделать России для изменения образа страны. Об этом журналист порассуждал в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».

«Как России изменить свой образ за рубежом? Создать хотя бы один хороший фильм, который показывает русский характер, современные российские идеи», — объяснил Тим Керби.

Журналист также рассказал о том, что в Америке никто не знает, что внутри России, «что такое Россия».

«Этот вопрос еще не раскрыт. Поэтому, как рекламировать товар, который мы сами не понимаем? Это большой барьер», — отметил радиоведущий.

На ряду с этим, Тим Керби призвал россиян брать пример с Америки.