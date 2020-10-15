Американец Тим Керби призвал россиян брать пример с США

Санкт-Петербург, 15 октября. Российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби объяснил, что нужно сделать России для изменения образа страны. Об этом журналист порассуждал в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».
«Как России изменить свой образ за рубежом? Создать хотя бы один хороший фильм, который показывает русский характер, современные российские идеи», — объяснил Тим Керби.
Журналист также рассказал о том, что в Америке никто не знает, что внутри России, «что такое Россия».
«Этот вопрос еще не раскрыт. Поэтому, как рекламировать товар, который мы сами не понимаем? Это большой барьер», — отметил радиоведущий.
На ряду с этим, Тим Керби призвал россиян брать пример с Америки.
«Суть, в том, что когда русские хотят показываться другим странам, то это всегда официально, в костюмах, на форумах, на конференциях, за круглыми столами. Все это вместо того, чтобы показываться так, как американцы показываются вам – через смех, тупые компьютерные игры, тупые фильмы, которые каждый из вас смотрит и воспринимает с детства. Учитесь у мастеров, наконец-то», — заявил журналист.