Украинский скандал вокруг Байдена выявил дефектность демократии в США

Второй тур предвыборных дебатов между кандидатами Республиканской и Демократической партий в США должен был пройти сегодня, 15 октября, в Майами, штат Флорида. Но он был отменен — вследствие того, что перенесший после первого тура коронавирусную инфекцию президент Дональд Трамп был согласен дискутировать со своим соперником Джозефом Байденом только лицом к лицу, а не в онлайн-режиме. Однако в этом действующему хозяину Белого дома было отказано Комиссией по президентским дебатам (CPD): мол, не стоит подвергать окружающих лишнему риску заражения COVID-19…

Конечно, эту новость можно и, наверное, нужно трактовать как огромную помощь «старине Джо», который, напомним, в первом туре выглядел удивительно бодрым и адекватным по сравнению с самим собой «обычного» образца. После этого Байден был, однако, «поставлен на паузу» штабом демократов примерно на неделю, а потом, появившись на публике, продемонстрировал фирменную дезориентацию в пространстве. В частности, Байден сообщил, что он, как гордый демократ, баллотируется в Сенат, и нес другую, уже привычную для него, дичь.

В режиме онлайн, как и в первом туре дебатов, 77-летнего Джозефа могли подключить к животворящему катетеру — но уже не в надетом на кандидата-пациента «боекомплекте», а в стационарных условиях специально подготовленной студии. Видимо, поэтому Трамп и потребовал второго тура в общей студии, и лишь фактор коронавируса помог «синим» этого не допустить, да еще и без потери лица кандидата-демократа.

Скорее всего, та же история может повториться и с третьим туром дебатов, который должен пройти 22 октября в Нашвилле (штат Теннесси). Таким образом, весьма неприятная для демократов и глубинного государства проблема функциональной способности или неспособности Джозефа Байдена исполнять обязанности главы Соединенных Штатов вообще выводится за кадр нынешней президентской гонки. Не исключено, что развитие информационных и прочих технологий действительно приведет к тому, что, в конце концов, виртуальные избиратели будут отдавать виртуальные голоса за виртуальных кандидатов, выбирая между Суперменом и Капитаном Америкой, а промежуточным этапом станут голограммы-аватары реальных политиков…

Впрочем, до этого, будем надеяться, пока далеко, и речь идет о более-менее живых людях. У которых, помимо прочего, имеются родственники, включая детей. У Байдена сейчас их осталось двое: дочь Эшли Блейзер (1981) от второго брака и сын Роберт Хантер (1970) от первого. И если Эшли в большую политику не лезет и вообще предпочитает не светиться, вроде бы оставив за бортом своей нынешней семейной жизни и работы социологом свойственную ей в молодости склонность к мелкому криминалу и наркотикам, то с Хантером все намного сложнее.

История о том, как он работал в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings олигарха Николая Злочевского, получая там 600 тысяч долларов в год, уже давно была обозначена республиканцами как потенциально коррупционная и тем самым бросающая тень на его отца. Последний в бытность свою вице-президентом у Барака Обамы, видимо, рассматривал «незалежную» после победы там Евромайдана как свою собственность, возглавляя заседания украинского правительства и меняя неугодных прокуроров.

Подобное поведение для «старины Джо» — вообще в порядке вещей. Ведь он 36 лет, начиная с 1973 года, был бессменным сенатором от штата Делавэр, главного американского оффшора, где, помимо прочего, крутились деньги доброй половины лидеров стран третьего мира. А потом еще восемь лет Байден был фактическим куратором, назначенным «хозяевами Америки» 44-му президенту США.

Словом, в 2009–2016 годах на международной арене слово Байдена было самым веским словом Америки. Так что брошенная кандидатом «синих» в ходе первого тура дебатов с Трампом фраза «Теперь Демократическая партия — это я» — вовсе не мания величия и не предвыборный прием, призванный продемонстрировать крутизну данного политика. Он действительно так считает, это норма для него.

Но вернемся к Украине. Как заявляют сегодня в Киеве, Америкой за 2014–2016 годы, то есть под фактическим руководством Джозефа Байдена, из этой «страны 404» было вывезено около 15 млрд долларов. На этом фоне деньги, заработанные его сыном Хантером, наверное, вообще никого бы не заинтересовали.

Однако в борьбе за президентский пост даже такого рода мелочи могут приобрести решающее значение — тут запросто можно «поскользнуться на банановой кожуре» и сойти с дистанции. Тем более что они важны не сами по себе, а как повод для обвинения во лжи. Во всяком случае, для Джо Байдена, который уже неоднократно (и так, что это все запомнили) заявлял о своей полной непричастности к украинскому бизнесу своего сына, доказательство обратного могло означать жирный крест на президентских амбициях.

Видимо, история про якобы найденные в сданном на ремонт компьютере в штате Делавэр тексты электронной переписки между Хантером Байденом и одним из руководителей Burisma Holdings Вадимом Пожарским, согласно которым сын тогдашнего вице-президента США устроил личную встречу украинского предпринимателя со своим отцом в Вашингтоне, — эта история должна была стать козырной картой Трампа на втором туре предвыборных дебатов. К тому же, в ходе первого тура Байден после вопроса об украинских делах Хантера явно «поплыл», свернув ответ на другого своего сына, Джозефа Робинетта, «Бо», занимавшего пост генпрокурора штата Делавэр и умершего в 2015 году от глиобластомы головного мозга.

Но второй тур, как отмечено выше, был отменен, и эту козырную карту, найденную «внутри стоявшего в кустах рояля», пришлось срочно вбрасывать через газету The New York Post. Это, конечно, далеко «не торт», потому что увидеть вживую реакцию «старины Джо» на столь мощный удар и насладиться произведенным эффектом на глазах у всей Америки Трампу, понятное дело, не удастся. Однако и в таком виде резонанс получился знатный.

Как сообщается, республиканцы уже начали сенатское расследование по данному поводу, связывая его с известным требованием Джозефа Байдена к тогдашнему президенту «незалежной» Петру Порошенко снять с должности генпрокурора Виктора Шокина, как раз имевшего претензии против Burisma Holdings и открывшего по этому поводу специальное расследование.

«Я сказал им, что уезжаю через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы не получите денег (кредитных гарантий на 1 млрд долл. — Прим. ФАН). И этот сукин сын был уволен», — рассказал Байден, выступая на Совете по международным отношениям США 23 января 2018 года.

Показательно, что подконтрольные глубинному государству американские масс-медиа (каковых там больше 80%) данную ситуацию проигнорировали, а Facebook и Twitter вообще ограничили размещение публикации The New York Post на своих платформах как не вполне достоверной информации, основанной на утечке. Более того, Twitter даже заблокировал личный аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни — как раз потому, что та, разумеется, поделилась статьей о «секретных мейлах» Байдена-младшего на своей странице. Само собой, в демократической среде эту историю расценивают как «очередную ложь Трампа, основанную на русской дезинформации» и называют «попыткой средствами больной конспирологии остановить безусловного лидера президентской гонки».

Да, результаты социологических опросов вроде бы свидетельствуют в пользу Джозефа Байдена, но насколько они соответствуют действительности — большой вопрос. Ведь осенью 2016 года те же самые опросы давали безусловное лидерство Хиллари Клинтон, и она действительно получила почти на 3 млн голосов избирателей больше, чем Дональд Трамп. Но в коллегии выборщиков от штатов проиграла республиканскому кандидату со счетом 227:304.

Сегодня Соединенные Штаты еще более хаотичны и расколоты, чем четыре года назад. Это государство, по всеобщему признанию, стоит на грани новой гражданской войны и краха «империи доллара». В этих условиях традиционные механизмы американской демократии становятся неэффективными — вплоть до полной неработоспособности. Что мы сегодня и можем наблюдать в ходе президентской гонки Дональда Трампа и Джозефа Байдена.