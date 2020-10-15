Российский турист с коронавирусом умер в Турции

Анкара, 15 октября. Турист из России, у которого обнаружили коронавирус, скончался во время отдыха в Турции, передает «Турпром» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».

В компании пояснили, что в период с сентября по октябрь этого года на территории Турции «были урегулированы 54 страховых случая». Отмечается, что 27 туристов госпитализировали с коронавирусом, остальных было принято решение изолировать. Гражданин России скончался, его тело транспортировали на родину.

Заместитель гендиректора компании Екатерина Рысакова обратила внимание, что все заболевшие получили незамедлительную помощь врачей.

«В связи с заболеванием туристов COVID-19 за границей мы получаем до трех заявлений в неделю. Также есть несколько случаев невыезда по причине заболевания или карантина в стране назначения до поездки», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Турции водитель автобуса, который должен был находиться на карантине из-за COVID-19, был пойман сотрудниками ДПС за рулем. Он целый день заражал людей.