Зубарев призвал создать российские VR-технологии для любителей пострелять

России нужны отечественные программы и приборы виртуальной реальности, которые будут использовать любители стрелковых видов спорта. Об этом в рамках международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO заявил генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев.

«Миллионы наших читателей интересуются вопросами, связанными с оружием. В ситуации ужесточения законов и правил в этой сфере технологии виртуальной реальности, пусть паллиативно, но все же позволяют реализовать то, чего многие сейчас лишены», — отметил Зубарев в ходе дискуссии на тему «Геймификация и VR-технологии как современные решения в развитии охоты и стрелковых видов спорта».

Он обратил внимание, что сегодня в России спортивных тиров становится все меньше, поэтому их услуги, естественно, дорожают. Развитие технологий виртуальной реальности в этой ситуации — отличная перспектива для тех, кто не может сходить в специализированный тир, считает наш собеседник.

«Когда мы видим такое замещение, мы, наверное, скажем: «Да, давайте скорее, это хорошо!» Потому что это отличная история для тренировок, особенно если вы будете это делать максимально приближенно к реальности. А еще — если будут правильные макеты какого-то другого оружия, которые позволят учиться», — уверен он.

Важно при этом, чтобы в России не пользовались зарубежными разработками, а создали собственные программы и оборудование, подчеркнул Зубарев.

«Надеюсь, что появится что-то отечественное и это будет не просто калька с каких-то китайских программ и приборов, а что-то свое, что можно будет уже предлагать тем же арабским шейхам в качестве российских товаров. Спасибо вам, это действительно хорошая история», — резюмировал Евгений Зубарев.

Как ранее сообщал ФАН, выставка проходит в Москве с 15 по 18 октября. В ней принимают участие крупные производители оружия, товаров для охоты, а также амуниции и снаряжения. Всего на мероприятии представлены более 100 участников и свыше 1000 брендов.

Сегодня в рамках выставки пройдут сессии, посвященные борьбе с браконьерством и патриотическому воспитанию. Ранее, до официальной церемонии открытия выставки, прошло пленарное заседание на тему «Международное сотрудничество и конкуренция за внутренний рынок гражданского оружия», в котором, в частности, принял участие представитель концерна «Калашников» Михаил Ненюков.