Три канала на Украине проверят после трансляции встречи Путина и Медведчука

Киев, 15 октября. Три украинских телеканала «попали в прицел» национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Госорган пообещал им внеплановые проверки за трансляцию встречи Владимира Путина и украинского депутата Виктора Медведчука. Информация опубликована на сайте ведомства.

Отметим, что все три канала считаются в стране подконтрольными указанному выше парламентарию.

Чиновники нацсовета обратили внимание на высказывания российского лидера, который продемонстрировал заинтересованность РФ наладить отношения с Украиной. В ведомстве не поддержали желание Путина идти путем нормализации отношений.

Кроме того, чиновники опасаются, что трансляция встречи могла способствовать улучшению имиджа Москвы среди украинцев. В нацсовете оказались возмущены и тем фактом, что фрагменты беседы транслировались на каналах несколько раз.

Стоит напомнить, что реакция властей Киева не удивляет. Ведь согласно недавнему опросу компании «Социальный мониторинг», именно рейтинг партии Медведчука стремительно приближается к уровню симпатий пропрезидентской политической структуре «Слуга народа».