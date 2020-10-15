УАЗ представил тюнинговую «Буханку» с матовым кузовом

Ульяновск, 15 октября. УАЗ представил брутальную «Буханку», соответствующие снимки опубликованы в официальных аккаунтах Ульяновского автозавода.

«Буханочка — зверь, а не машина! Автомобили начинают новую жизнь», — так новая версия легендарного автомобиля представлена в Instagram концерна.

Подписчики оценили серый матовый кузов и яркие полосы, а также «заметную» резину и массивный бампер. Такой УАЗ может покорять серьезное бездорожье. В машине присутствует светодиодная головная оптика и ПТФ, на крыше — люстра и багажник, а в салоне механики установили спортивные кресла красного цвета.

Такие решения добавили машине «нотки агрессии». Цены на такую модель варьируются от 757 тысяч до 1 миллиона 25 тысяч рублей.