Ветеран «Альфы» объяснил, зачем террористы хотели взорвать «Родину-мать»

Обычно террористы хотят что-то взорвать или разрушить с целью посеять панику и страх среди гражданского населения. Об этом в интервью ФАН заявил подполковник ФСБ в отставке, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о нейтрализации боевиков, которые готовили серию преступлений в Волгограде по указанию из «головного офиса» международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) в Сирии. При обыске «базы» радикальных исламистов сотрудниками ФСБ были найдены литература религиозного характера, боеприпасы, огнестрельное оружие, элементы самодельных взрывчаток, а также карта Волгограда, на которой были указаны цели терактов. Так, стало известно, что преступники намеревались атаковать взрыво-пожароопасные предприятия, места проживания военнослужащих, здания органов власти, а также монумент «Родина-мать», посвященный памяти героев Великой Отечественной войны.

«Печально видеть, что Волгоград (очевидно, из-за его логистической доступности для исламских радикалов) снова и снова становится предметом подобных обсуждений, — сказал Филатов. — Кроме того, это большой город, крайне значимый для России. Совокупность этих двух факторов делает его «лакомым куском» для террористов, для которых это уже не первое покушение на мегаполис. Именно поэтому мы уже не первый год слышим новости о том, как там заминировали троллейбус или взорвали автовокзал (шахид привел в действие взрывной пояс на пункте досмотра. — Прим. ФАН)».

Подполковник ФСБ в отставке напомнил, что ответственная за подготовку взрывов в Волгограде международная террористическая организация «давно присягнула Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), эмиссары которой были замечены в том числе и в Чеченской Республике, где те воевали на стороне исламских бандформирований.

«Уверен, их нынешняя активность связана с тем, что Россия сейчас занимается планомерным «выкуриванием» террористов отовсюду, докуда только может дотянуться, в том числе в Сирии и в Ираке, — убежден эксперт. — Но я должен отметить разительную разницу по сравнению с ситуацией в начале 90-х, когда наши войска вошли в Грозный. Тогда для нашего руководства стало «сюрпризом», что это обернется настоящей партизанской войной с чеченскими террористами на территории Российской Федерации. Мы отлично помним случившиеся позже трагедии в городах Буденновск и Беслан, а также захват заложников на Дубровке в Москве («Норд-Ост». — Прим. ФАН)».

Собеседник ФАН похвалил нынешнее российское руководство, сумевшее организовать сирийскую операцию не в пример лучше чеченской, — в частности, в «этот раз» необходимость военного присутствия была трезво оценена, а большинство боевиков нейтрализуются «на дальних подступах» к нашей стране.

«В идеале так и должно быть, — заявил Филатов. — Те же, кто сумел просочиться, быстро ликвидируются нашими спецслужбами».

Подполковник ФСБ в отставке объяснил, почему помимо уничтожения административных зданий и российских военных, террористы нацелились также и на монумент «Родина-мать».

«Надо сказать, что у боевиков не стоит прямой задачи нанести наибольший урон живой и гражданской силе противника, — заметил эксперт. — Теракт силен прежде всего своими идеологическими последствиями — а для России этот памятник свят. Если бы с ним действительно что-то произошло, это прогремело бы на весь мир, а в сердцах наших граждан отозвалось с особой болью. Террористы смогли бы посеять среди них панику, страх и неуверенность в завтрашнем дне — как раз это в основном и является целью любого теракта».

1 Организация запрещена на территории РФ.