ФАН узнал, какие поправки могут внести в законопроекты президента

Три законопроекта, которые направлены на реализацию новых положений Конституции, были приняты Госдумой в первом чтении 13 октября. Речь идет о пакете документов о правительстве, Конституционном Суде и прокуратуре. Срок на предоставление поправок ко второму чтению был установлен до 14 и до 19 октября. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут внести свои предложения только в течение этих дней. Среди них — изменение срока рассмотрения парламентом вопроса о доверии правительству и расширение деятельности прокуратуры.

Корреспонденты ФАН узнали, какие еще поправки в первую часть президентских законопроектов предлагают внести депутаты Госдумы и сенаторы.

Фундаментальные нововведения

Президент России Владимир Путин принял решение не вносить поправки в действующий закон 1997 года, а внести на рассмотрение новый. Согласно законопроекту «О правительстве», возрастает роль Госдумы в формировании правительства. Премьер-министр, его заместители и федеральные министры (кроме «силового блока») назначаются президентом после того, как их утвердят депутаты. Также Госдума может выразить недоверие правительству — и тогда оно должно будет уйти в отставку. Главы министерств «силового блока» — Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД и других — назначаются главой государства после консультаций с Советом Федерации.

Президент может освободить от должности любого члена кабинета министров, в том числе его председателя, без роспуска правительства. Премьер-министр вправе поставить вопрос о доверии Кабмину перед Госдумой, который должен быть рассмотрен парламентом в течение семи дней.

Правительство обеспечивает гарантии того, что минимальный размер оплаты труда будет не менее прожиточного минимума. Эту норму вводят впервые. Правительство обеспечивает проведение в России единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.

В законопроекте «О Конституционном Суде» уточняется, что суд по запросу главы государства будет проверять проекты и законы еще до их подписания на соответствие Основному закону. Состав Конституционного Суда сокращается до 11 судей, включая главу и его заместителей. КС разрешает вопрос о возможности использования решений межгосударственных органов и международных судов в случае, если они противоречат Конституции.

Согласно проекту «О прокуратуре», генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов и приравненные к ним будут назначаться на должность президентом после консультации с Совфедом. При этом освобождать от должности их будет глава государства.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») ранее подчеркнул, что от таких фундаментальных нововведений выиграет, безусловно, общество. По его словам, человек, отвечающий за конкретную отрасль, будет выходить и отвечать на вопросы депутатов, «пройдет горнило комитетов и фракций».

Как рассказал ФАН глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия»), рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию соберется на заседание в ближайшую пятницу. В ходе мероприятия рассмотрят пакет президентских законов до второго чтения в Государственной думе.

«Комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Государственной думы поправки в пакет президентских законов, которые были приняты в первом чтении на текущей неделе. В частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно», — объяснил парламентарий.

Усиление роли парламента в принятии решений

На прошлой неделе законопроект «О правительстве» был рассмотрен в комитете Совфеда по регламенту, рассказал ФАН сенатор Вячеслав Тимченко («Единая Россия»). По его словам, комитет указал, что считает недостаточным предложенный в законопроекте срок.

«Предложенной инициативой недельный срок для информирования главы государства о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должности федеральных министров так называемого силового блока является недостаточным для качественного и системного рассмотрения представленных кандидатур. Мы сделали соответствующее заключение и направили его в Госдуму», – сказал сенатор.

Законопроект уже усиливает роль парламента в формировании правительства, объяснил ФАН глава комитета Госдумы по труду, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, в проекте заложено не только функциональное переустройство, но и настоящее идеологическое переустройство. Так, параллельно с функционалом происходит еще и переосмысление роли людей, наделенных властью.

«Еще при рассмотрении новых норм Конституции мы в ЛДПР, например, предлагали правом Госдумы участвовать в назначении Кабмина, определить порядок и отрешения от должности тех же министров в связи с недоверием или по иным основаниям, которые бы могли позволить именно депутатам Госдумы. Но эта поправка в Конституцию поддержана не была, она не может присутствовать в законе, потому как в Конституции этого нет», — объяснил он.

Сейчас, по мнению депутата, ко второму чтению в законопроекте могут появиться технико-юридические и лингвистические замечания. Он подчеркнул, что они ни в коем случае не нарушают концепцию закона и не меняют его принципов, потому как все уже заложено в Основном законе.

Отметим, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале сообщил, что в общей сложности девять поправок ЛДПР были учтены хотя бы частично при принятии норм Конституции. Еще шесть не учли, поэтому политик пообещал к ним вернуться. Например, он предлагал изменить название должности главы государства с «президента» на «Верховного правителя». Кроме того, предлагалось ввести пост вице-президента, отменить запрет на госидеологию, прописать, что все недра принадлежат государству, отменить деление страны по национальному принципу. Также Жириновский предлагал проводить выборы в Госдуму только по партийным спискам, и чтобы ни одна партия не могла получить более 40% мест в палате.

Ярослав Нилов подтвердил, что ЛДПР параллельно предлагает свои изменения. Например, депутаты уже направили в правительство корректировки в пенсионное законодательство — для того, чтобы обеспечить выполнение конституционных норм. Речь идет о том, что индексация пенсий должна быть не реже одного раза в год.

Замруководителя фракции КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по бюджету Валентин Шурчанов напомнил ФАН, что коммунисты не согласны с теми многими положениями, которые были приняты в конституции. По его мнению, новые нормы подлежат дальнейшей работе по их совершенствованию.

«Мы вполне можем в закон о правительстве дописать уже дополнительно функциональные обязанности правительства. В частности, надо не просто помогать экономике, а заниматься методической работой по стратегическому планированию. С тем, чтобы было стратегическое планирование на годы вперед. А дальше уже индикативное планирование, особенно по тем задачам, которые стоят перед государством», – сказал он.

Сферу деятельности прокуратуры предлагают расширить

Шурчанов также напомнил, что КПРФ поддержала законопроект «О прокуратуре». По его мнению, в документе следует внедрить централизованную систему обеспечения надзора. Парламентарий пояснил, что фракция КПРФ всегда выступает за то, чтобы повысить уровень прокуратуры «с точки зрения обеспечения как высшего органа по надзору за конституционными положениями и законами».

«Фракция КПРФ вносила 15 поправок, которые были отклонены. Мы в рамках этих поправок и работаем. Там были поправки, которые касаются и экономического курса, и роли Центробанка, и вопроса государственной собственности. Мы работаем в этом плане», — заметил Шурчанов.

Свою поправку готовят и в «Справедливой России», рассказал ФАН замруководителя фракции и первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг. Эсеры предлагают расширить сферу деятельности этого органа. А конкретнее — дать прокуратуре право проводить проверку деятельности Центробанка.

«Сейчас ЦБ — отдельная структура, которую никто не проверяет. Сейчас мы столкнулись с тем, что вкладчиков, потерявших свои деньги в банках — а таких у нас в стране 330 тыс. — не признают потерпевшими в судах. Генеральная прокуратура не может проводить проверку регулятора, который, собственно говоря, контролирует деятельность банков. И нас такая ситуация не устраивает», — объяснил Гартунг.

Напомним, что рабочую группу по поправкам к Основному закону сформировали 15 января, в день, когда Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил обдумать возможность изменить Конституцию. После общероссийского голосования он попросил группу продолжить работу и отслеживать принятие конституционных законов. При внесении пакета законопроектов во исполнение норм Конституции в Думу президент назначил сопредседателей группы Клишаса, Крашенинникова и Талию Хабриеву своими представителями при обсуждении этих инициатив.