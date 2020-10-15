Японский бренд одежды выпустил на подиум оживших «мертвецов»

Москва, 15 октября. Дизайнеры японского модного бренда doublet продемонстрировали необычную коллекцию одежды, которая, по их словам, была навеяна Хэллоуином. Показ новинок прошел в рамках Недели моды в Токио. Фотографии нарядов были опубликованы в Instagram.

Удивление у гостей показа вызвало то, что по подиуму ходили модели с разными типами фигуры в образах оживших мертвецов. Гримеры покрыли их кожу бледно-серой краской, нанесли макияж в виде открытых ран и язв, порезанных вен, зашитых шрамов и всевозможных синяков.

Во время шоу была показана новая коллекция одежды весна-лето 2021. Гостям вечера представили объемные клетчатые пиджаки и кожаные куртки, шорты с рваными штанинами, потертые джинсовки и стеганые брюки.

Фотографы акцентировали внимание на фиолетовой шубе из искусственного меха с удлиненными рукавами и высоким воротником.

«Счастливой тебе смерти», — подписал дизайнер Масаюки Ино фотографии моделей.

Ранее сообщалось, что российская модель Ирина Шейк произвела фурор на осенней Неделе моды в Милане. Она продемонстрировала стильный наряд в шоу Hugo Boss, а затем блеснула на показе Versace.