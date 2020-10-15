Советник главы ЛНР: Будь у Киева больше сил, он стер бы нас с лица земли

Украинские власти делают все, чтобы совместного будущего у Киева и Донбасса не просматривалось даже в далекой перспективе. Об этом в интервью ФАН заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Будь у них больше сил, стерли бы нас с лица земли»

— Родион Валерьевич, из официальных документов Киева стали пропадать любые упоминания ДНР и ЛНР. Чего украинские власти этим добиваются?

— Будь у них побольше сил и безнаказанности, они бы нас не только убрали из своих документов, но и с лица земли бы стерли. Но не выходит. Не даром их чинуши регулярно делают оговорки по Фрейду, что им нужен не Донбасс, как густонаселенный регион, а только его земля, территория. Люди не нужны. Для них мы испорчены и политически неблагонадежны. Говорим на другом языке, ходим в другие церкви, чтим других героев. Всего-то несколько лет, и мы уже люди с разной самоидентичностью и противоположными взглядами на будущее.

— Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если не остановит войну в Донбассе. Что произойдет раньше — закончится война или отставка? Насколько она вообще возможна?

— Полномочия ему можно складывать уже сейчас, потому что войну он не закончит и конфликт не урегулирует. Иллюзия была только до выборов и несколько месяцев после. Немного изменилась риторика и выполнены минимальные условия для проведения саммита «нормандского формата», после которого сам процесс движения к урегулированию застопорился. В ходе самого саммита был эпизод, когда Зеленский категорически отказался от ранее согласованного пункта о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Ему был звонок, и он изменил свою точку зрения.

Разведение — это тот международно признанный механизм миротворчества, который гарантирует отсутствие прямого военного контакта между сторонами конфликта, устойчивый режим тишины, а это кому-то оказалось ненужным. Нужно, чтобы была бочка с порохом и поднесенный к ней тлеющий фитиль, и никакой уверенности, что она в следующий момент не рванет.

А по своей воле в отставку он не уйдет и свою роль доиграет до конца, если ему это позволит внешняя конъюнктура. Могут быть только внешние факторы, которые заставят его уйти. К примеру, смены в составе внешнего управления. У новых кураторов могут быть и новые политические любимчики на Украине.

— Почему Киев не выполняет Минские соглашения и отстраняет людей, которые озвучивают здравые мысли по разрешению конфликта? Сразу хочется вспомнить первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.

— Кому же нужны люди, которые разрушают агрессивную мифологию, которую так любовно они создают в головах украинцев столько лет? Фокин совершил ответственный гражданский поступок, он прочитал в Минских соглашениях то, что там написано, а не то, что годами твердят киевские вожди и пропагандисты. В отличие от [Леонида] Кравчука, он попытался с уважением отнестись к своим землякам. К их взглядам и их видению будущего, а это Киеву не нужно. Нужно расчеловечивание противника и его демонизация. А для этого в делегацию Киева и вводят фейковых «украинских представители ОРДЛО», которые и в довоенное время люто ненавидели Донбасс и на западные гранты занимались разжиганием розни и противостояния.

Донбасс может не вернуться

— Есть ли у ДНР и ЛНР какая-то единая позиция по давлению на Киев с требованием выполнения «Минска»?

— Позиция одна, и она единая у представителей и ЛНР, и ДНР — это безопасность и свобода жителей Донбасса, защита их гражданских, политических, социальных прав и возможностей. А Минские соглашения — это инструмент для реализации этой задачи. Если Киев окончательно развалит минские договоренности, то Донбасс в состав Украины не вернется. ЛНР и ДНР будут независимы от Украины и будут в орбите РФ. Но нынешний этап нужно пройти, и мне кажется, что он близок к завершению.

— Что в этой ситуации может сделать Россия? И должна ли?

— Мне сложно говорить в тональности «должна». Россия — это гарант Минских соглашений. Россия — это защита от преследований жителей Донбасса, Россия — это надежда на благополучное разрешение конфликта для будущего Донбасса. Без жесткой позиции России у этой ситуации мало шансов на это. К примеру, в «нормандском формате», кроме России, наши интересы отстаивать некому.

Ситуация в Донбассе уникальна. Вот уже шесть лет люди проливают кровь за то, чтобы быть в составе России или хотя бы вместе с Россией. И в ответ от российского руководства мы, конечно же, ждем какой-то внятной перспективы для наших людей и наших территорий, и надеемся, что это будет в ближайшей перспективе. Люди в Донецке и в Луганске слишком истощены неопределенностью.

— Должны ли Париж и Берлин оказать давление на Киев? Почему они игнорируют нежелание Киева выполнять договоренности?

— В последнее время и Париж, и Берлин демонстрируют чрезвычайную слепоту по отношению к действиям Киева. Они предпочитают не замечать игнорирования Киевом Минских соглашений, и вряд ли заметят их в будущем. Они действуют в логике «это наш сукин сын». После историй с «отравлением Навального», с поддержкой Светланы Тихановской в белорусских событиях, крайне сложно от Берлина и Парижа ждать адекватной оценки действий Киева, который четко подчиняется командам из Парижа, Берлина и Вашингтона. Мы это прекрасно видим и ощущаем на себе, даже в переговорном формате.

— Украина своими действиями окончательно потеряла Донбасс?

— Вчерашнее заседание контактной группы в этом смысле было достаточно показательным. Представители Киева уже сами признали, что Рада своими действиями, приняв постановление о местных выборах, нарушила Минские соглашения. Но за три месяца переговорщики от Киева так и не смогли убедить парламент этот акт пересмотреть. Это говорит лишь об их полномочиях, точнее, об их отсутствии, ну и об обязательствах депутатов Верховной рады, которые не чувствуют необходимости исполнять международные обязательства Украины. Вчера даже компромиссный вариант восстановления своих полномочий и возврата в минский формат они тоже отвергли. В такой атмосфере говорить о какой-то перспективе возвращения Донбасса в правовое поле Украины как минимум безответственно. И в команде Зеленского сейчас делают все, чтобы совместного будущего у Киева и Донбасса не просматривалось, даже в далекой перспективе.