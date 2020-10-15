Названы болезни с 1100-процентным риском смерти при коронавирусе

Москва, 15 октября. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, находятся в особой группе риска во время пандемии коронавируса. Вероятность смерти при наличии того или иного ССЗ возрастает на 1100%, заявил глава НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава, академик Сергей Бойцов, пишет «Интерфакс».

Ученый уточнил, что при коронавирусе риск инфаркта миокарда вырастает в два-три раза (по сравнению с гриппом), риск заработать инсульт — в шесть-семь раз. В числе других частых осложнений — тромбозы, сердечная недостаточность, миокардит и нарушение ритма сердца.

Бойцов подчеркнул, что у каждого третьего госпитализированного пациента выявляют те или иные патологии сердца и сосудов. В первую очередь это объясняется тем, что среди пациентов много пенсионеров.

Ранее академик указывал на то, что ожирение почти в девять раз увеличивает вероятность летального исхода у пациента с коронавирусом.