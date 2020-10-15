В Луганске сравнили стоимость продуктов в ЛНР и на Украине

Луганск, 15 октября. Цены на самые распространенные продукты в ЛНР оказались значительно ниже, чем в Луганской области, территорию которой контролируют украинские власти. Сравнение проводило Министерство промышленности и торговли ЛНР, сообщает Луганский информцентр.

Мониторинг показал, что в пересчете на российскую валюту, килограмм сливочного масла в республике стоит около 404 рублей. В Луганской области оно дороже на 237 рублей. Разница превышает 37%.

Творог в ЛНР значительно дешевле, чем на сопредельной территории. Разница составляет 153 рубля. Колбаса стоит дешевле на 121 рубль. Свинина и говядина дешевле на 52 и 44 рубля соответственно, чем в Луганской области.

Даже хлеб значительно меньше стоит в ЛНР. Булка там обойдется на 32 рубля дешевле, чем на контролируемой Киевом территории.

Статистика министерства также свидетельствует о том, что молоко, мука, картофель и рис стоят дешевле, чем в Луганской области.

Напомним, что в середине октября власти ЛНР за счет бюджетных денег приобрели 25 машин скорой помощи. Специализированный транспорт был направлен в регионы республики. Глава республиканского Минздрава Наталия Пащенко подчеркнула, что в условиях пандемии недопустим дефицит машин скорой.