Нехватку витамина D выявили у 71% больных коронавирусом

Москва, 15 октября. Более чем у 70% пациентов, больных коронавирусом, был выявлен дефицит витамина D, заявил президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, пишет РИА Новости.

«Нехватка витамина является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития болезни, например, как заболевания среднетяжелого течения, так и тяжелого течения», — пояснил он.

Шляхто уточнил, что по данным, представленным в докладе «Клинические аспекты ведения пациентов с COVID-19», нехватка витамина D была зафиксирована у 71,3% заболевших коронавирусом, у 36,3% из них — дефицит был выражен в тяжелой форме.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что самым надежным методом выявления коронавируса является ПЦР-тест.

«Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть COVID-19 можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР», — пояснил он в эфире Первого канала.

По данным Роспотребнадзора, в России с начала пандемии было зафиксировано 1 354 163 случая заражения COVID-19, 1 млн 048 097 человек из них выздоровели, более 23 тысяч пациентов скончались.