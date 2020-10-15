Ученые озвучили пять признаков бессимптомно перенесенного коронавируса

Москва, 15 октября. Ученые перечислили пять признаков, которые могут указывать на то, что человек перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно. Исследование британских специалистов на эту тему было опубликовано изданием «Ореанда».

Медики сообщили, что одним из первых признаков, указывающих на успешную победу над коронавирусом, является изменение в обонянии. По их словам, некоторые пациенты, у которых были обнаружены антитела к инфекции, заявляли, что какое-то время чувствовали запахи «не так, как обычно». Стоит отметить, что сегодня потеря обоняния считается одним из главных симптомов COVID-19.

Также исследования показали, что у перенесших болезнь людей наблюдалась небольшая отдышка. Такие пациенты говорили, что в какой-то момент им как будто «не хватало воздуха».

Еще одним признаком, который может говорить о бессимптомно миновавшей болезни, является боль в животе. Подобное недомогание врачи связывают с проблемами нижних отделов легких. У больных, которые сами не знали, что заражены, наблюдалась необоснованная диарея и боли в желудке, передает «Газета Кемерова».

Удалось выяснить, что некоторые пациенты, которые перенесли коронавирус, в течение нескольких недель чувствовали сильную усталость. Это не вызывало у них опасений, потому что они списывали ее на перенапряжение и стресс.

Медики отмечают, что бессимптомные пациенты вполне способны заражать окружающих, несмотря на свое хорошее самочувствие, так что ношение масок, несомненно, является обязательной мерой безопасности.