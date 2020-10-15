Шойгу рассказал, как в МЧС придумали «минуту тишины» при разборе завалов

Москва, 15 октября. «Минуту тишины» при разборе завалов для обнаружения людей придумали в 1995 году во время операции в Нефтегорске, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в своей книге «Про вчера», сообщает РИА Новости.

Презентация книги прошла в четверг в Москве. В книге Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 года по 2012 год, рассказал историю своей жизни через портреты встречавшихся ему людей.

Глава Минобороны РФ вспомнил, что во время разбора завалов после сильнейшего землетрясения в Нефтегорске пришла идея устроить полную тишину, чтобы обнаружить под завалами людей.

«Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: «Если живые — отзовитесь, крикните. Если не можете — постучите», — написал министр.

После первой «минуты тишины» были обнаружены 20 точек, где под завалами оставались люди.

Мощное землетрясение Нефтегорске на Сахалине произошло 28 мая 1995 года, в результате которого город был полностью разрушен. Под завалами обнаружили 2364 человек, из них 406 – живыми. Впоследствии 37 из них скончались. Всего погибло 2040 человек.

Ранее Шойгу по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, а также призвал в полном объеме выполнять договоренности, достигнутые в Москве.