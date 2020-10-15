Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не будет обжаловать приговор актеру

Москва, 15 октября. Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров заявил, что не видит смысла обжаловать приговор артисту театра и кино. Об этом сообщил его представитель Сергей Аверцев, пишет ТАСС.

«На данном этапе мы не увидели с моим доверителем смысла обжаловать этот приговор. Срок наказания Ефремову нас устраивает. Если наказание смягчат, тогда, возможно, мы будем обжаловать», — объяснил юрист.

По его словам, Виталий Захаров также выступил против создания фонда памяти отца для оказания материальной помощи семьям жертв автоаварий.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну потерпевшего.

Напомним, актер, будучи в нетрезвом состоянии, устроил смертельное ДТП летом в Москве: он на иномарке вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Погиб Сергей Захаров — водитель грузовика. В отношении актера возбудили уголовное дело. 8 сентября его по решению суда приговорили к восьми годам колонии общего режима.