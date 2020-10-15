Мюзикл с участием Долиной оказался под угрозой срыва из-за приезда полиции

Москва, 15 октября. Мюзикл с участием певицы Ларисы Долиной «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» оказался под угрозой срыва из-за приезда полиции. Об инциденте, который произошел в Театре на Таганке, рассказали пользователи в соцсетях.

Показы мюзикла должны были идти еще весной, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Осенью Долина наконец получила возможность выйти на сцену в образе миссис Ловетт, но при условии, что все зрители будут в масках — именно такое требование ввели московские власти для ограничения распространения вируса.

Однако одна из девушек, пришедших вечером 14 октября в Театр на Таганке, наотрез отказалась надевать маску на лицо. Защитное средство у зрительницы было, но маска находилась под подбородком девушки. К гостье даже обращалась директор театра Ирина Апескимова. Также поведение девушки вызвало негодование других зрителей, желающих посмотреть постановку.

Нарушительницу просили либо все же надеть маску, либо выйти из театра. Когда она отказалась делать и то, и другое, на место пришлось вызвать полицию, передает телеканал «360». Правоохранители вывели девушку из театра, и мюзикл все же начался, хоть и с опозданием на час.

В пресс-службе Театра на Таганке отметили, что возвращать деньги за билет отказавшейся надевать маску гостье не планируют, пишет РИАМО. Представительница театра пояснила, что зрительница сама отказалась от просмотра и от соблюдения правил Роспотребнадзора, которые везде прописаны.