Глава МИД Киргизии заверил посла РФ в построении стратегических отношений

Бишкек, 15 октября. Глава киргизского МИД Руслан Казакбаев провел встречу с российским послом Николаем Удовиченко. Министр подчеркнул, что вопрос укрепления партнерских отношений с РФ является одним из ключевых в политике Бишкека, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что буквально после своего утверждения парламентариями руководитель ведомства заверил, что Киргизия продолжит следовать курсу стратегического партнерства с Россией. Он надеется, что двусторонние отношения будут развиваться на взаимовыгодной основе.

Дипломаты также обсудили перечень запланированных мероприятий и рассмотрели итоги достигнутых ранее договоренностей.