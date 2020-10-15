Kia Sorento IV поколения начинают продавать в России

Москва, 15 октября. Kia Sorento IV поколения начинают продаваться в России. Об этом сообщили в пресс-службе Kia Motors.

Корейская автомобилестроительная компания объявила о старте продаж кроссовера Sorento IV поколения в России. С 15 октября автомобиль будет доступен в дилерских центрах для покупки. Модель представлена в двух вариантах: с бензиновым мотором и турбодизелем, 6- и 8-диапазонной автоматической коробкой передач, передним и полным приводом.

Новый Kia с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра (180 лошадиных сил) будет представлен в Classic, Comfort, Luxe, Prestige версиях. Автомобили с двигателем 2,2 литра (199 сил) предлагаются в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и Premium+. В стандартную комплектацию входят светодиодные фары, система курсовой устойчивости, ассистент торможения, система активного управления, помощник при старте на подъеме и спуске, а также функция напоминания о пассажирах на заднем ряду.

Чтобы стать обладателем новенького кроссовера, россиянам придется заплатить от 2 149 900 до 3 219 900 рублей.

«Гарантия на автомобиль от завода-изготовителя составляет пять лет или 150 тысяч километров, смотря что наступит раньше. В России собирают автомобили Kia Sorento на заводе «Автотор» в Калининграде», — отметили сотрудники компании.

Позже планируется расширить моторную линейку 249-сильным бензиновым «атмосферником» 3,5 литра V6, которому так же положена новая трансмиссия, восьмискоростной гидромеханический «автомат».