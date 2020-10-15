В Крыму и Севастополе волонтеры приняли десятки обращений за помощью

Севастополь, 15 октября. Волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь», созданный еще весной 2020 года в период пандемии коронавируса, по поручению главы Севастополя Михаила Развожаева снова помогает горожанам, находящимся на самоизоляции. Это связано с принятым на совещании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции решением о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет.

На вопрос корреспондента ФАН, кто такие волонтеры «Мы вместе» и чем именно они помогают севастопольцам, ответила руководитель колл-центра волонтерского движения Лилия Лебедева.

«Наши волонтеры — это самоотверженные, идейные, готовые прийти на помощь люди. Это те люди, которые показали, кто они есть на самом деле, показали, на что они способны ради защиты жизни и здоровья других, спасибо им огромное за это», — сказала она.

Сегодня волонтеры занимаются сбором заявок на оказание помощи горожанам. Просьбы поступают совершенно разные: начиная от юридической консультации, заканчивая психологической поддержкой, но основным поводом для звонка волонтерам остается просьба приобрести продукты и медикаменты.

Благодаря приобретенным и отточенным навыкам во время так называемой «весенней учебной тревоги» все волонтеры знают, что и как делать.

За сутки 14 октября волонтерам поступило 93 звонка. Всего за четыре дня они приняли 227 звонков. Добровольцы зафиксировали и выполняют 21 заявку.

Телефон горячей линии: 227-227 или 8-800-200-34-11 (бесплатно по всей России).

Стоит отметить, что в Крыму возобновил работу и Республиканский волонтерский штаб по борьбе с распространением коронавируса, находящийся в Симферополе. Волонтеры будут также помогать маломобильному населению и людям старше 60 лет, доставляя им продукты питания и необходимые медикаменты. Главное — обратиться за помощью на горячую линию: 8 (800) 200-34-11.