Киселев объяснил демонстрацию враждебности Украины по отношению к России

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев убежден, что нынешняя украинская власть держится на насилии националистов. В связи с этим Киев ищет поводы для того, чтобы продемонстрировать враждебность по отношению к Москве. Пока Украина не войдет в экономический союз с Россией ничего хорошего в стране не будет. Такое мнение Киселев высказал в интервью ФАН.

Напомним, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку телеканалов Newsone, «112 Украина» и Zik в связи с освещением встречи депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

В Нацсовете полагают, что заявления российского лидера могли создать у аудитории «впечатление о положительном отношении главы «страны-агрессора» к Украине и желании наладить отношения между странами».

«Распространение подобной информации в СМИ Украины направлено на формирование положительного образа В. Путина,… что может создать угрозу национальным интересам и безопасности Украины в информационной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Большинство украинских чиновников считают, что положительный образ Путина также подрывает обороноспособность вооруженных сил Украины и деморализует украинских силовиков.

По словам гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, такое решение можно назвать не иначе как «логикой воспаленного сознания». На украинском телевидении работает много талантливых людей, но сейчас их «загоняют в ложу национализма», говорит собеседник Федерального агентства новостей.

«Нынешним украинским властям трудно осознать, что украинский народ в России не считается враждебным, а является братским. Однако нынешняя украинская власть, с которой народу не повезло, держится на насилии мелких групп националистов. Они готовы обижать на улицах нормальных людей. В связи с этим Киев как раз ищет поводы для того, чтобы продемонстрировать враждебность по отношению к России, называя ее агрессором», — высказал мнение Киселев.

Журналист обратил внимание, что украинская власть до сих пор не может урегулировать конфликт на юго-востоке страны.

«Киев сам не может договориться с Донбассом, хотя это внутриукраиснкий конфликт. Им легче всего свалить на Россию и собственную неспособность управлять собственной страной. Эта логика будет Украину тормозить и никаких дивидендов особо не даст. Итак, уже развитие Украины сильно затормозилось после государственного переворота», — сказал телеведущий.

До тех пор, пока Украина не войдет в экономический союз с Россией ничего хорошего в стране не будет, прогнозирует Киселев.