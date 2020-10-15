Киев прикрылся антироссийской риторикой из страха признаться в вине за путч

В украинских СМИ появились публикации о попытках «расследования» обстоятельств «потери» Крыма и возникновения конфликта в Донбассе.

Можно только приветствовать такое стремление соседней страны узнать правду об этом непростом периоде истории Украины, но при одном условии: такие расследования действительно должны ставить целью составить истинную картину событий 2014 года, которая была бы основана на реальных фактах, а не на чьих-то домыслах и лживых заявлениях.

Однако правда на Украине, похоже, никому не нужна, особенно в разгар избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления. Сегодня Киев использует тему последствий Евромайдана только для борьбы с политическими конкурентами.

В частности, «победителям» так называемой «революции достоинства» инкриминируют вовсе не совершение вооруженного госпереворота в центре украинской столицы в 2014 году и не силовое подавление тех, кто не принял новый режим национал-радикального меньшинства. Их обвинили в том лишь, что они «проявили преступную халатность» и «недосмотрели» за народным сопротивлением, возникшим на юге и востоке Украины при переделе должностей, сфер влияния и финансовых потоков. Миллионы людей, проживающих там, не стали мириться с исходящей из Киева реальной угрозой лишения их законных прав на русский язык и культуру, историю, веру, традиции — и встали на защиту этих ценностей.

Увы, украинские политики по-прежнему не хотят признавать, что первопричиной произошедших в стране потрясений был именно антиконституционный захват власти в Киеве.

А ведь столь драматического сценария развития событий шестилетней давности можно было бы избежать — если бы тогдашняя оппозиция честно выполнила договоренности по политическому урегулированию кризиса. Речь идет о подписанном 21 февраля 2014 года при посредничестве ФРГ, Франции и Польши соглашении между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции — Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

Напомним ключевые элементы этого соглашения: формирование правительства национального единства, проведение конституционной реформы до сентября 2014 года, организация президентских выборов после принятия новой конституции Украины, расследование совершенных актов насилия, прекращение властью и оппозицией применения силовых мер, освобождение административных и общественных зданий с разблокированием улиц и площадей, сдача в течение суток незаконного оружия в МВД Украины.

Тогдашнее руководство Украины выполнило свою часть обязательств, чего нельзя сказать об оппозиции. Вместо обещанного создания правительства национального единства оппозиция объявила о формировании «правительства победителей», причем вошли в него представители национал-экстремистов.

Была забыта и договоренность о проведении конституционной реформы. Очевидно, что для ее успеха в работе над новым основным законом Украины должны были участвовать все политические силы и регионы страны, которые путем открытого и равноправного диалога пришли бы к соглашению по основополагающим вопросам государственного устройства и будущего развития. Предполагалось, что итоги этой реформы затем будут вынесены на всенародный референдум. Однако ничего из этого не случилось.

Вместо этого так называемые «триумфаторы Майдана» решили силовыми методами подавить несогласных в различных регионах Украины. Они призывали чуть ли не к полному запрету русского языка, люстрации, ликвидации партий и организаций, закрытию неугодных СМИ, снятию ограничений на пропаганду неонацистской идеологии. А западные посредники — Франция, Германия и Польша, выступившие гарантами соглашения от 21 февраля 2014 года, — фактически самоустранились от исполнения обещаний.

Спустя почти семь лет в Киеве по-прежнему боятся взглянуть правде в глаза и признать вину за трагические для Украины последствия кровавого путча. Они предпочитают прятать свой страх за оголтелой антироссийской и русофобской риторикой.