Пуск нескольких ракет ПВО осуществлен в Карабахе

Степанакерт, 15 октября. Военные в карабахском городе Степанакерт произвели залп из ПВО — было выпущено несколько ракет. Однако сигнал воздушной тревоги в городе не звучал, сообщает РИА Новости.

Отметим, что с 27 сентября ведется противостояние между азербайджанскими и армянскими военными. С помощью военной техники Баку и Ереван пытаются решить давний территориальный спор касательно принадлежности Нагорного Карабаха.

Активное участие в процессе стабилизации обстановки принимает Россия. Именно благодаря Москве стороны первый раз с начала военных действий сели за стол переговоров и согласились на перемирие. О вкладе России ранее заявил руководитель армянского МИД Зограб Мнацаканян.