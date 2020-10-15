Зеленский попал в скандал из-за обеда без тарелок с военными

Киев, 15 октября. Президент Украины Владимир Зеленский попал в громкий скандал из-за провокации сторонников экс-главы страны Петра Порошенко. Об этом пишет «Политпазл».

Зеленский побывал на линии разграничения в Донбассе и пообщался с украинскими военными. Президент Украины даже поужинал с солдатами и командным составом. Этим воспользовался народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец, которые обвинили Владимира Зеленского в неуважении к военнослужащим ВСУ.

Дело в том, что в Сети появились фото, на которых Зеленский запечатлен вместе с украинскими военными. На снимке, выложенном в Сеть соратниками Петра Порошенко, действующий глава государства ест, в то время как находящиеся напротив него военнослужащие сидят ни с чем. Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на ситуацию.

Но, как оказалось, тарелки выносили не всем сразу, а последовательно, и каждый украинский военный поел. Многие украинские блогеры и журналисты посчитали этот случай настоящей провокацией и обвинили ее авторов в мелочности и лжи.