В глобальном смысле и работа по найму, и самозанятость, и индивидуальное предпринимательство представляют собой лишь способы юридического оформления своей профессиональной деятельности. Ведь одна и та же работа может выполняться под разными «правовыми знаменами»: например, флорист может работать по трудовому договору в цветочном салоне, составлять цветочные композиции как самозанятый или же создавать ту же радующую нас красоту в качестве индивидуального предпринимателя. В чем же разница и что выгоднее? Оставим пока особенности работы по найму, ведь это все-таки отдельная область права, которая регулируется огромным массивом норм трудового законодательства. А вот различия между статусами самозанятого и индивидуального предпринимателя можно рассмотреть прямо сейчас — вместе с кандидатом юридических наук, доцентом Марианной Филипповой.

В чем разница в процедуре регистрации самозанятого и ИП?

Начнем с процедуры регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Самозанятый гражданин подтверждает свой статус, выбирая специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход — через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Что же касается регистрации индивидуального предпринимателя, то здесь действует немного другой механизм. Комплект подаваемых документов не особенно отличается (это заявление и копия паспорта), а также сохраняется возможность подачи документов через электронные сервисы (правда, помимо Федеральной налоговой службы в качестве посредников можно использовать Единый портал государственных услуг, МФЦ и даже нотариуса) — подобная регистрация бесплатна. Однако в случае подачи бумажных документов будущему индивидуальному предпринимателю необходимо уплатить государственную пошлину — в 2020 году она составляет 800 рублей.

На каких территориях могут действовать самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели?

Для самозанятых есть ограничения и по территории деятельности: подобный статус можно подтвердить лишь в тех регионах, которые присоединились к эксперименту по установлению особого налогового режима — уплате налога с профессионального дохода.

«Нужно отметить, что в число таких участников сегодня входят уже почти все субъекты Российской Федерации, но тем не менее принадлежность своего города или области к местностям, реализующим программу для самозанятых, следует предварительно уточнить. Что же касается индивидуального предпринимателя, то он вправе вести свой бизнес на территории всей страны и даже заниматься внешнеэкономической деятельностью», — разъясняет Марианна Филиппова.

Могут ли самозанятые и ИП иметь в своем «составе» наемных работников?

Важным отличием индивидуального предпринимательства от самозанятости является запрет для самозанятых нанимать работников по трудовому договору. Для индивидуальных предпринимателей таких ограничений нет — подобно организациям, они могут выступать работодателями для необходимого им персонала.

«Однако следует сказать, что и для ИП штат не может быть безгранично большим: ограничения составляют от 15 до 100 человек — все зависит от налоговой системы, которую использует предприниматель», — уточняет эксперт.

Лимитированы ли доходы у самозанятых и индивидуальных предпринимателей?

В том, что касается суммы прибыли, определенные ограничения существуют у представителей обоих правовых статусов, однако индивидуальному предпринимателю в этом отношении все же «живется проще». Так, для сохранения налогового режима самозанятости размер годового дохода гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей.

«С индивидуальными предпринимателями дело обстоит иначе — лимит по доходам зависит от применяемой системы налогообложения и может вообще отсутствовать. Для сравнения — при использовании индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения годовой доход может составлять до 150 млн рублей. Если индивидуальный предприниматель ведет деятельность по патенту, то лимит по годовому доходу составляет 60 млн», — говорит Марианна Филиппова.

От отчетов до расчетов

Существует и ряд других особенностей, отличающих ведение деятельности индивидуального предпринимателя и самозанятого.

«Например, самозанятым не нужно вести налоговый учет, а индивидуальные предприниматели, помимо него, должны заниматься еще и кадровым делопроизводством — при наличии наемных работников, для которых они, кстати говоря, выступают также и налоговыми агентами, — рассказывает Марианна Филиппова. — Кроме того, в обязанности индивидуальных предпринимателей входит уплачивание за себя взносов в Пенсионный фонд, а самозанятые могут это делать исключительно по собственному желанию. Конечно, в случае если самозанятый гражданин принимает отрицательное решение об участии в системе государственного пенсионного страхования, то и страховой стаж у него не исчисляется и пенсионные баллы не накапливаются. С другой стороны, отсутствие статуса плательщика пенсионных взносов позволяет пенсионерам также примкнуть к числу самозанятых граждан — без потери права на получение пенсии».

Взаимодействие с заказчиками у самозанятых лиц и граждан, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, тоже имеет отличия: для расчетов с потребителями индивидуальный предприниматель непременно должен приобрести онлайн-кассу, в то время как у самозанятых чеки от реализации товаров или оказания услуг формируются в виртуальном приложении «Мой налог».

Виды деятельности, доступные для ИП и самозанятых

Для самозанятых, равно как и для индивидуальных предпринимателей, в видах деятельности предусмотрены ограничения, однако возможностей у ИП все же больше. Например, индивидуальный предприниматель вполне может быть владельцем магазина одежды, в котором представлены модели разных производителей. Самозанятый же может продавать только то, что изготовил самостоятельно.

«Образно говоря, деятельность, недоступная для самозанятого, как правило, разрешена индивидуальному предпринимателю. А вот запреты для ИП распространяются и на самозанятых тоже», — разъясняет эксперт.

Итак, между правовым положением самозанятого и индивидуального предпринимателя есть существенные отличия. Какой именно статус выбрать — каждый человек может определить для себя сам, ответив себе на несколько простых вопросов: чем конкретно он хочет заниматься, потребуются ли для этого дополнительные силы в виде работников по найму, готов ли он нести необходимые обязательства по сдаче отчетности, ведению кадровых дел, приобретению онлайн-кассы и т. д.? Разобравшись с этими вопросами, несложно выбрать и наиболее удобную модель предпринимательства. Причем при необходимости перейти из ИП в самозанятого и наоборот можно без особых проблем: например, для перехода в статус самозанятого не обязательно даже закрывать существующее ИП. Остается лишь пожелать всем заинтересованным обязательно найти дело, в котором они могли бы полностью реализовать свои способности к труду и достичь в нем больших успехов на радость потребителям.