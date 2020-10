Как Запад переписывает историю Сербии через современное искусство

Премьера в Белграде спектакля о геноциде в Сребренице, организованная НПО с говорящим названием «Центр дезактивации культуры», всколыхнула общественность в Сербии в конце сентября. Посольство США назвало Белград «смелым европейским городом с долгой историей свободы».

А вот сербам представление пришлось не по душе: в соцсетях объявили актеров и автора сценария «предателями». В их адрес даже поступило несколько угроз, на которые Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии призвал отреагировать власти страны.

На этой неделе в Белграде проходит выставка о событиях боснийской войны «Даже если больно, правда лечит». Ее цель — рассказать молодому поколению Сербии «правду» о событиях в Тузле в 1995 году. В качестве экспонатов представлены выдержки из материалов судебного процесса над генералом боснийских сербов Новаком Джукичем. На открытии выставки произошел инцидент с лидером партии «Сербска Десница», который попытался уличить организаторов во лжи об историческом событии, за что был поспешно удален из зала.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, кто спонсирует современное искусство в Сербии, и как оно призвано «обеззаразить» общество от патриотизма и традиционных ценностей.

По мнению автора Златко Паковича, спектакль «Когда мы убиты, восстанем» — это «первая театральная пьеса, которая поднимает нравственные вопросы необходимости признания геноцида в Сребренице сербским обществом».

Через искусство (более, чем современное — чего только стоит исписанный маркером государственный флаг под ногами актеров) автор говорит о «самых травмирующих событиях в новейшей истории страны» и об ответственности сербской элиты за преступления против боснийского народа, включая массовое убийство в Сребренице.

Идею подобной постановки Пакович вынашивал давно, и прошлым летом состоялась премьера первой части спектакля. Правда, сербские активисты тогда предприняли попытку ее сорвать, ворвавшись в зрительный зал в начале спектакля.

В 2020 году прогрессивные деятели искусства предусмотрели подобное развитие событий и обратились в полицию, чтобы особо активные граждане не мешали творить художникам, затрагивающим «важные социальные вопросы». Пакович утверждает, что возмущен «явным пренебрежением ответственностью за геноцид в Сребренице», которую международный трибунал возложил на Сербию. По его мнению, государство должно наказать лиц, совершивших военные преступления, а не возводить их в ранг «национальных героев».

Разумеется, Златко Пакович не один занимается формированием «правильного» восприятия сербским гражданским обществом событий боснийской войны. Спонсор спектакля, Хельсинский комитет по правам человека — сербский филиал сети некоммерческих организаций, который поддерживает «усилия гражданского общества по преодолению националистической политики, которую она получила в наследство от режима Слободана Милошевича».

Комитет работает с молодыми людьми со всех концов Сербии, чтобы «бросить вызов влиянию пропаганды», «искаженных общественных ценностей и политизированной образовательной системы». Он призывает молодежь «думать критически о прошлом и настоящем Сербии». В 2015-2016 годах действовал проект, предлагающий сербам «думать головой» и противодействовать идеологии, которая удерживает Сербию от ценностей современной евроатлантической цивилизации.

Стоит взглянуть на длинный список спонсоров данной организации.

Сотрудники Хельсинкского комитета не скрывают: весь прошлый год они пытались наладить сотрудничество со всеми театрами в Белграде, чтобы пьесу поставили в заведении, финансируемом из государственного бюджета. Это должно было послужить «стимулом для процесса освобождения будущих поколений от бремени истории». Получив отказ от государственных театров, он обратился к Центру дезактивации культуры» — неправительственной организации, учрежденной в Сербии «для борьбы с духом национализма и ксенофобией», а также к созданному на ее базе театру современного искусства DAH Theatre.

DAH Theatre зародился в 1992 году — именно тогда Югославию начали раздирать на куски. Небольшая группа деятелей искусства вышла на улицы, чтобы «умерить националистические и ксенофобные» настроения сербов и «ответить на хаос и разрушение порядком и созиданием». Позиционировали себя они как культурную организацию, не имевшую к политике никакого отношения. Однако уже первая пьеса DAH Theatre должна была «подчеркнуть молчание общественности по поводу бушующих в Боснии и Герцеговине и Хорватии войн, ответственность за которые сербское правительство полностью отрицало».

С 1990-х годов актеры Dah Theatre почти каждый год посещали США — они признаются, что американская земля им уже «стала как родная». Театр сотрудничает с американскими 7Stages и Café Antarsia Ensemble, а каждые два года проводит мастер-классы в Coe College.

В 1995 году черногорская художница и активист Борка Павичевич основала в Белграде галерею и площадку для театральной деятельности, которую она назвала «Центром дезактивации (или обеззараживания) культуры» (Centra za kulturnu dekontaminaciju — CZKD). Культура Сербии, по ее мнению, «заражена» сербским национализмом и «мифами о Косовом поле». CZKD, офис которого уютно расположился в центре Белграда среди иностранных посольств, должен был преобразовать социальную атмосферу в стране. Павичевич стала одним из сотрудников DAH, и началась совместная миссия по «обеззараживанию» культуры.

В рамках культурного и социального взаимодействия с гражданским обществом Сербии CZKD создавал инициативы по политизации общественного пространства культуры и искусства. При этом сами сотрудники называли его не иначе, как «Центр сопротивления», который через культуру, искусство и публичные выступления пытался «подавить сербский национализм».

Правительство Слободана Милошевича с самого начала рассматривало организацию как оппозиционную, и на то были причины: во время протестов в Белграде в 1996-1997 годах сотрудники CZDK надоумили студентов вымыть улицы города с мылом — «обеззаразить» после выступлений сторонников Милошевича. Они же организовали забастовку театральных профсоюзов, а затем Центр выступил инициатором выставки картин Боголюба «Маки» Арсеньевича, осужденного за организацию антиправительственных протестов.

В первые пять лет деятельности Центр организовал более 1000 массовых мероприятий (то есть они проходили дважды в неделю). Всего с момента основания CZKD состоялось несколько тысяч различных спектаклей, концертов, публичных дискуссий, показов фильмов, мастер-классов, семинаров и конференций и даже модных сегодня перфомансов. Центр, кроме того, официально предоставляет возможность физическим и юридическим лицам реализовывать свои программы и проекты — разумеется, те, что укладываются в концепцию «правильного» видения исторических событий.

В 2009 году на площадке DAH был поставлен скандально известный в Сербии спектакль «Пересекая черту», рассказывающий убедительные истории ужаса и боли, которые пережили женщины бывшей Югославии во время войн 1990-х годов.

В одной из сцен три девушки за традиционными домашними делами зачитывают строчки письма, которые в красках описывают, как солдаты сербской армии день и ночь насиловали женщин и несовершеннолетних девочек в боснийских деревнях.

В борьбе с сербским национализмом наполненный «либеральным духом искусства» Центр преуспел настолько, что в апреле 2020 года был удостоен гранта на сумму в 70 000 фунтов стерлингов от крупного британского фонда Sigrid Rausing Trust, который фигурирует также среди доноров антироссийских НКО. DAH Theatre в свою очередь расширил деятельность, став Театральным исследовательским центром, который регулярно участвует в проектах, «дающих молодым людям знания о демократии».

На этой неделе в Центре дезактивации культуры проходит выставка под названием «Даже если больно, правда лечит», на которой представлены выдержки из материалов судебного процесса над генералом боснийских сербов Новаком Джукичем. Он был безосновательно приговорен судом Боснии и Герцеговины к 25 годам лишения свободы. По версии трибунала, в мае 1995 года он отдал приказ об обстреле кафе «Капия» в боснийском городе Тузла, в результате чего погиб 71 человек.

Доказательств того, что площадь была обстреляна сербскими войсками, до сих пор не представлено. Сербия настаивает, что удары наносились исключительно по военными целям вдали от гражданских объектов. По одной из версий, сработали несколько взрывных устройств, заблаговременно установленных на площади, что подтвердили эксперты из Израиля, Франции и Чехии.

A new exhibition about the shelling of of Tuzla Gate in which more than 70 people were killed in May 1995, will run in Serbia. The exhibition includes evidence from the trial of General Djukic who remains at large, despite his conviction for war crimes. https://t.co/S9FpbpPxGY