Дочь актрисы Симовой раскрыла правду о «тяжелом недуге» матери

Москва, 15 октября. Слух о том, будто актриса Евгения Симонова лишилась легкого из-за онкологии, является ложью. Информацию опровергла ее дочь Зоя Кайдановская в эфире телепередачи на YouTube-канале.

Стоит отметить, что по мнению окружающих, Симонова отлично выглядит в свои 65 лет. Однако актриса старается не афишировать подробности личной жизни. Она избегает интервью и различные ток-шоу. Не исключено, что такая «закрытость» могла породить слухи о проблемах со здоровьем.

Один из известных домыслов — звезда борется с онкологией, которую могло спровоцировать постоянное курение. Медикам якобы пришлось даже удалить пациентке легкое.

Ничего подобного с ней не было, заявила в эфире передачи Кайдановская. Более того, у матери даже не нет этой вредной привычки.

«Хочу сейчас сказать, что новость о болезни мамы — чистой воды фейк. Не знаю, кому надо было ее сочинять! Нам многие звонили по этому поводу, обращались к маме и говорили, чтобы она немедленно бросила курить. А она вообще никогда не курила», — раскрыла подробности родственница актрисы.

Кайдановской отметила, что несмотря на негативные публикации, ее мама с юмором относится к этому. Некоторые новости подобного рода вызывают у нее смех.