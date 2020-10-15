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Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2021 году

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Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2021 году

Москва, 15 октября. Новые штрафы за эксплуатацию автомобиля с определенными неисправностями ждут российских автомобилистов в 2021 году. Соответствующий проект поправок в ПДД размещен на официальном портале нормативных и правовых актов.

Согласно законопроекту, штраф можно будет получить за езду на летней резине зимой и на шипованных шинах летом. Сроки действия ограничений субъекты смогу менять сами в зависимости от климатических особенностей. Также под запрет попадут поврежденные шины и резина, которая не подходит автомобилю по размеру и другим параметрам.

Кроме того, штрафы инспекторы смогу выписывать за ксеноновые или светодиодные фары, установленные не на заводе. Также на оптику нельзя будет клеить пленку.

Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2021 году

В новых ПДД светопропускание ветрового стекла должно составлять не менее 70%, а у бронированных автомобилей — не менее 60%. Кроме того, штраф можно получить за сломанный или отсутствующий солнцезащитный козырек, неработающие стеклоочистители и стекло- и фароомыватели или за трещину на лобовом стеле в зоне очистки со стороны водителя.

Нельзя будет пользоваться ТС и при ряде неисправностей рулевой и тормозной систем, однако при многих из таких поломок водители и так предпочитают отказываться от автомобиля. В этот список попали сломанный штатный усилитель руля, сильный люфт или самопроизвольный поворот рулевого колеса и утечка сжатого воздуха из тормозных камер.

16 октября проект, подготовленный МВД, пройдет стадию общественных обсуждений. Изменения ПДД должны вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Источник: Портал правовой информации
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