Лоза рассказал, при каком условии отзовет иск к Первому каналу

Москва, 15 октября. Композитор и музыкант Юрий Лоза собирается подать в суд на Первый канал и на участницу шоу «Голос» Алину Виардо, сообщает iReactor.

Причиной обращения может стать исполнение Виардо хита «Плот». Известно, что композиция прозвучала без разрешения автора и владельца прав Юрия Лозы. Сам певец также подчеркнул, что разрешение на изменение аранжировки и исполнение песни он не давал.

«Меня не спросили. Они знают, что я категорически против использования фрагмента моей песни, — подчеркнул Лоза. — Сумму иска пока назвать не могу. Этим занимаются мои адвокаты».

Шансов на примирение композитор не оставляет. Участница шоу «Голос» заверила, что на выборе песни настояли авторы программы. Если Алине удастся это доказать, то Лоза будет подавать в суд не на нее, а на Первый канал.

«Если нет, то что я буду им предъявлять? Она должна была, если сама выбрала, согласовать все со мной. Я категорически запрещаю исполнять свои песни», — заявил музыкант.

Юрий Лоза намерен отсудить не менее миллиона рублей за нарушение авторских прав. Россияне уже отреагировали на новость о решении композитора подать в суд на молодую певицу и Первый канал. Многие осудили его и назвали «собакой на сене».

Однако в Интернете нашлось немало сторонников Лозы. Многие россияне считают, что музыкант поступает правильно, отстаивая авторские права.

«При всей антипатии к Лозе, все правильно. Пусть учатся жить в правовом государстве, а не в понятийном», — написал Иван Чугайнов.

Ранее Юрий Лоза признался, что все лето просидел без работы из-за пандемии. При этом музыкант не считает коронавирус поводом для жалоб и бездействия.