Виктор Мураховский: Наращивание присутствия США в Норвегии не ведет к миру

Недавно стало известно, что Норвегия и США собираются заняться «модернизацией» договора о взаимопомощи в сфере обороны, заключенного еще в начале холодной войны. В свое время этот договор позволил получить норвежскому королевству достаточно современное на тот момент оружие американского производства — в том числе 300 истребителей и 8 тыс. различных боевых машин.

Всего Норвегии досталось от США вооружения и оборудования примерно на 9 млрд долларов. Пентагон также размещал в этой стране и своих военных.

Норвегия до сих пор является верным членом организации Североатлантического договора. После развала Советского Союза США убрали свои базы и военных из этой северной страны. Сейчас у Пентагона появились планы вновь вернуть туда своих солдат. Рассматривается вариант размещения подразделения морской пехоты, также планируется восстановить и модернизировать в норвежских фьордах секретные укрытия для американских подводных лодок.

Эти сооружения существуют еще со времен Второй мировой войны. Предполагается, что это будет пункт временного базирования атомных подводных лодок США — они смогут заходить туда в случаях патрулирования в северных широтах.

Конечно, это известие совершенно точно не ведет к установлению мира во всем мире, но в то же время — это пока не развертывание крупной группировки войск вблизи границ с Россией.

Это вполне укладывается в принципы политики США, они это делали, делают и будут делать. Россия со своей стороны отслеживает их и разрабатывает и реализует контрмеры.

Что касается другого нашего северного соседа — Финляндии — честно говоря, было время в новейшей военной истории, когда финские вооруженные силы оснащались советским оружием и техникой, включая авиацию, бронетанковую технику, артиллерию и так далее.

Но в девяностые годы мы не смогли предложить Финляндии новейшие системы вооружения, поэтому финны постепенно перешли на западную военную технику. Они получили танки из Германии, сейчас получат американские истребители-бомбардировщики F-35, а помимо этих моделей Финляндия закупает и истребители F-18 в варианте самолетов радиоэлектронной борьбы. Конечно, все факты как наращивания американского присутствия в Норвегии, так и захват США рынка оружия в Финляндии не способствуют развитию мирного процесса на наших северных границах.

И тем не менее — хочу подчеркнуть, что Россия упредила эти действия Вашингтона, развернув на арктических островах свои силы. Благодаря этому в Арктике сохранится паритет сил на фоне попыток Вашингтона проникнуть в северные широты и взять под свой контроль Северный Ледовитый океан.