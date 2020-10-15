В Кремле отреагировали на отставку президента Киргизии

Москва, 15 октября. Решение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинуть пост, чтобы избежать беспорядков и кровопролития в стране, невозможно оценивать эмоционально, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, считают ли в Кремле такой поступок Жээнбекова слабостью или проявлением ответственности, Песков заметил, что «важны любые действия, которые помогут стабилизации и выводу происходящего в конституционное русло».

«Мы продолжаем очень внимательно отслеживать», — подчеркнул он.

Песков не согласился с тем, что поведение президента Киргизии должно служить примером, напомнив, что ситуация в каждой отдельной стране уникальна. Представитель Кремля добавил, что Москва продолжает вести диалог с Киргизией. О том, с какой именно из политических сил, будет сообщено позднее.