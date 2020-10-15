Поступок Богомолова поверг в недоумение Собчак

Москва, 15 октября. Популярная телеведущая Ксения Собчак рассыпалась комплиментами в адрес своего мужа Константина Богомолова. Знаменитость поблагодарила возлюбленного за то, что он снял ее в своем сериале и раскрыл ее актерский талант. Об этом говорится в подписи к опубликованному в Instagram отрывку из сериала «Хороший человек».

Собчак достаточно самокритичный человек, умеющий трезво оценивать свои способности и умения. Она всегда говорила о том, что не умеет петь, но не раз бралась за это дело, а после высмеивала сама себя за очередной неудачный эксперимент.

Про свои роли в кино ведущая также всегда говорила с легким сарказмом, но все изменилось после того, как она сыграла в сериале «Хороший человек», который снял ее муж Константин Богомолов. Она отметила, что до работы с супругом у нее было 59 неудачных попыток реализовать себя в кинематографе.

«Но никто и никогда не мог меня заставить сыграть так, как у тебя! Не знаю, как ты это сделал со мной, но я реально «не узнаю себя в гриме». «Никто», «Никогда», «Первый раз» — это вообще слова про все те изменения, которые ты принес в мою жизнь», — заявила Собчак.

Чтобы подтвердить свои слова, она опубликовала фрагмент сериала в своей социальной сети. Подписчики подтвердили — эта роль и правда сыграна ею гораздо лучше, чем в 58 предыдущих работах. Сама же теледива оказалась в недоумении от поступка мужа, который заставил ее совершить над собой усилие и раскрыться.

Ранее гневным постом в адрес Собчак разразилась блогер Лена Миро, сравнивавшая телеведущую с «черепахой в борделе».