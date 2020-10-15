На Украине рассказали, как инструкторы НАТО учатся у ВСУ воевать с Россией

Киев, 15 октября. Инструкторы из стран НАТО, которые приезжают на Украину, чтобы тренировать солдат ВСУ, сами получают от них «бесценный опыт», заявил замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос в эфире интернет-канала «Обозреватель».

По его словам, специалисты Альянса, особенно те, которые приезжали на Украину в 2015–2016 годах, больше учились у украинцев, чем они у них.

«Потому что тот опыт, которые имеют наши вооруженные силы, напомню, что мы седьмой год воюем с одной из самых сильных и больших армий мира. И это они четко понимают», — подчеркнул он.

Кривонос признал, что ВСУ имеют значительно более слабый потенциал, чем натовские партнеры Украины. Но при этом, как утверждает он, западные военные «иногда удивляются, каким образом украинцы достигли таких успешных результатов при выполнении заданий». По мнению замглавы украинского Совбеза, все дело в ментальности и подготовке украинцев.

«Потому что где-то можем технически проигрывать, но в вопросах подготовки, мышления, планирования операций и выполнения заданий во время этих операций как раз мы отличаемся от стандартов НАТО», — заключил он.

Отметим, что Украина вот уже который год стремится стать участником Североатлантического альянса, но пока безуспешно. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский подписал «Стратегию национальной безопасности», которая, по мнению экспертов, отрезает стране все пути в НАТО. В частности, такое мнение выразил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.