Песков прокомментировал решение РФ снять санкции с трех украинских заводов

Москва, 15 октября. Решение Москвы снять санкции с трех украинских заводов подтверждает конструктивный настрой российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14 октября глава Правительства РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Киев зеркально ответит на снятие ограничений. Идею о частичной отмене санкций поддержал президент РФ Владимир Путин, назвав это жестом доброй воли со стороны Москвы.

«Речь идет [о решениях], которые действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение», — прокомментировал ситуацию Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что просьба о частичной отмене санкций поступила со стороны председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который недавно приезжал в Москву и встречался с Мишустиным и Путиным. За более подробной информацией о снятии ограничений Песков рекомендовал журналистам обращаться в правительство.