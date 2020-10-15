Бородина пожаловалась на слезы и боль после посещения косметолога

Москва, 15 октября. Телеведущая Ксения Бородина не скрывает, что пользуется «уколами» красоты и является постоянным гостем у косметолога. Однако после последнего посещения девушка пожаловалась подписчикам на слезы и боль после процедур. Об этом ведущая рассказала в Instagram.

Бородина рассказала, что ни один поход к косметологу для нее не проходит без криков боли. Дело в том, что у женщины достаточно низкий болевой порог, поэтому каждый сеанс «уколов красоты» дается ей с большим трудом. В этот раз специалист делал телеведущей уколы ботокса в лоб, и Бородина в очередной раз не сдержала эмоций.

Дело в том, что те процедуры, при которых другие испытывают легкий дискомфорт, из-за особенностей организма ведущей превращаются для нее в настоящий ад. То же самое касается и введения ботокса, хотя все знают, что это совершенно не страшный процесс.

«Я ее делаю только под анестезией. При этом кричу в кабинете, как ненормальная», – рассказала знаменитость.

Также телезвезда сообщила, что на данный момент специалисты уже привыкли к ее поведению и не обращают на него особого внимания. На этот раз Бородина разрыдалась во время уколов, однако все прошло успешно.

По словам Ксении, в целом она очень боится любых хирургических вмешательств. Телезвезда бы хотела поместить под кожу золотые нити, удерживающие форму лица, однако опасается болевых ощущений во время операции.

Стоит сказать, что Бородина известная не только благодаря своей внешности, но и из-за весьма скандального образа и постоянных стычек с другими знаменитостями. Как сообщалось ранее, недавно блогер Елена Миро язвительно ответила на оскорбления со стороны Бородиной.