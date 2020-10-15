Фестиваль вегетарианцев на острове Пхукет (Phuket Vegetarian Festival) в Таиланде проходит ежегодно в течение девяти дней. Дата каждый год уникальна — в 2020 году праздник, который входит в число наиболее популярных в мире, пройдет с 16 по 25 октября. Возможно, в этом году из-за пандемии COVID-19 программа фестиваля будет сокращена. Популярность фестиваля вызвана его кровавыми традициями: участники праздничных шествий публично повергают себя изощренным пыткам, наносят себе раны, прокалывают лицо и другие части тела, расхаживают по горящим углям и так далее.

История праздника

Считается, что традицию в течение девяти дней увечить себя принесли в Таиланд китайцы, которые составляют значительное количество жителей этой страны. В Таиланде праздник называют Тхесакан Кин Тье. Самые эффектные и кровавые церемонии проходят на острове Пхукет, где около 35% населения китайского происхождения.

История праздника доподлинно неизвестна. Одна из версий гласит, что в XIX веке на острове Пхукет гастролировала китайская оперная труппа, среди членов которой вспыхнула малярия. Согласно преданию, больные исцелились благодаря строгой вегетарианской диете и усердным молитвам даосским богам. После чудесного выздоровления артисты устроили красочный праздник, чтобы возблагодарить высшие силы за свое спасение.

С тех пор праздник проходит ежегодно — в сентябре или октябре, в девятый месяц по лунному календарю. Отсюда другое название фестиваля — «Девять императорских богов», которых, согласно даосским представлениям, нужно умилостивить кровавыми ритуалами.

Традиции праздника

В память о чудесном исцелении артистов каждый год на Пхукете в течение первых девяти дней девятого месяца по лунному календарю этнические китайцы и тайцы китайского происхождения повторяют ставшие традиционными ритуалы и церемонии, которые, как они верят, помогают очиститься от грехов, привлечь благосклонность богов и приманить удачу на грядущий год.

Согласно правилам, все участники фестиваля в течение девяти дней должны придерживаться строжайшей вегетарианской диеты, отказаться от алкоголя и любых психоактивных веществ, от секса, азартных игр, ношения украшений из металла и кожи.

Главные заповеди для участников: не убей, не укради, не лги, не сквернословь, не устраивай ссор и драк. Также по правилам нужно тщательно следить за чистотой тела и духа, носить белые праздничные одежды. Кроме того, участникам фестиваля запрещено в течение трех недель до начала праздника останавливаться в отелях. Во время фестиваля тем, кто участвует в церемониях, запрещено пользоваться посудой людей, не участвующих в ритуальных действиях.

Участники фестиваля, подвергая себя чудовищным пыткам, расхаживая по горящим углям и буквально кромсая свое тело, уверены, что эти действия угодны богам. Они верят, что даосские боги защитят своих адептов от болезней, а также от смертельной потери крови вследствие самоистязаний. Для экстремального пирсинга особо ревностные участники, составляющие отдельную секту, используют ножи, сабли, пики, спицы, металлические детали машин, зонты и даже электродрели.

Во время ритуалов многие участники фестиваля буквально впадают в транс и уже фактически не чувствуют боли. Шрамы и увечья, полученные во время кровавых ритуалов, считаются очень почетными и также приносящими удачу в будущем.

Кому запрещено участвовать в фестивале и быть зрителем

Фестиваль категорически запрещено посещать беременным женщинам, возможно, чтобы не спровоцировать преждевременные роды из-за ужасающих зрелищ. Также в фестивале не могут участвовать люди, недавно потерявшие родственников, и женщины во время менструаций.

Расписание фестиваля в 2020 году

Чтобы посмотреть шествия, гостям Пхукета нужно приехать рано утром в центр острова на улицы Пханг Нга и Таланг. Местные жители подскажут, когда шествие будет проходить по их улице. Чтобы увидеть церемонию экстремального пирсинга, нужно прийти к местным храмам примерно за час до начала шествия. А по вечерам в храмах проходят церемонии хождения по горящим углям, купание в кипящем масле и восхождение по лестнице из ножей и лезвий. Расписание наиболее захватывающих событий фестиваля можно посмотреть здесь.

Это официальный сайт фестиваля, а здесь представлены впечатляющие фотографии того, как все это происходит.