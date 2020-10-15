Эксперты рассказали, как продление льготной ипотеки поможет россиянам

Программа льготной ипотеки, которая стартовала в России с начала мая этого года, уже способствовала тому, что более 220 тысяч российских семей смогли приобрести жилье. Подробнее — в материале ФАН.

Льготная ипотека

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Он напомнил, такая программа — одна из действующих сейчас в стране мер поддержки строительной отрасли и населения. Однако ее действие должно закончиться уже 1 ноября.

«С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато, и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — заявил Путин.

220 тысяч семей

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что программа льготной ипотеки, которая стартовала в России с начала мая этого года, уже способствовала тому, что более 220 тысяч российских семей смогли приобрести жилье. Всего за 2020 год выдано более 1 млн ипотечных займов, каждый четвертый из которых — по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.

«Продление этой программы еще на 8 месяцев (с ноября 2020 года по июль 2021 года) означает, что на этот период ставки в банках останутся на минимальных уровнях. И, как минимум, еще столько же россиян смогут приобрести недвижимость и решить свой квартирный вопрос в наиболее выгодных условиях», — пояснил Деев.

По его мнению, это особенно важно в ситуации кризиса, когда в наиболее пострадавших от пандемии отраслях отмечено снижение заработных плат. Кроме того, льготная ипотека стимулирует развитие строительной отрасли и смежных направлений (производство строительных и отделочных материалов, логистика и так далее), что важно с точки зрения обеспечения занятости и стабильности доходов граждан.

Поддержка строительной отрасли

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заметила, что программа ипотечного кредитования по льготной ставке весьма востребована. Почти 90% всего построенного в России жилья реализуется в ипотеку. Соответственно, сохранение льготной ставки по ипотеке позволит поддерживать высокий спрос на новое жилье и поддержать строительную отрасль, а также молодые и многодетные семьи, нуждающиеся в новом качественном жилье.

«С другой стороны, есть опасения, не возникнет ли кредитного пузыря при низких ставках на ипотеку? Однако, как показала практика, при любых экономических потрясениях спрос на жилье будет резко колебаться, в связи с чем, например, к концу первого полугодия текущего года объем выданных банками ипотечных кредитов сократился на 42% к декабрю 2019 года просто потому, что в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса опасались брать кредиты. Да и расчет банками показателя долговой нагрузки для каждого заемщика так же играет свою роль в недопущении предпосылок к возникновению кредитного пузыря», — пояснила Мильчакова.

По ее словам, невысокие ставки по ипотеке — это, скорее, возможность бросить спасательный круг отрасли строительства и недвижимости, чьи доходы сильно просели в начале этого года, а восстанавливаться будут медленно, так как у многих россиян сократились доходы. Однако Мильчакова ожидает, что к концу 2021 — началу 2022 года последствия пандемии и связанного с ней кризиса будут преодолены, в связи с чем мы вновь увидим рост спроса на ипотечное кредитование, а также рост в строительной отрасли.