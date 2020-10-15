Онколог развеял распространенные мифы о раке груди

Москва, 15 октября. Хирург-онколог Владимир Карасев развенчал распространенные мифы о раке молочной железы в интервью Омскому областному телевидению.

Врач отметил, что рак груди не является исключительно женским заболеванием. Более того, мужчины гораздо тяжелее переносят болезнь.

«То есть у мужчин из-за их строения молочной железы рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин», — пояснил медик.

Кроме того, вопреки расхожему мнению, раку молочной железы подвержены не только женщины среднего и пожилого возраста. Болезнь все чаще встречается у молодых девушек. Этому способствует не только улучшение диагностики, но и высокий уровень стресса.

Очередным мифом является убеждение, что рак груди может спровоцировать тугое нижнее белье или силиконовые импланты. Карасев объяснил, что при установке импланта ткани молочной железы сдавливаются, что вызывает атрофию – клетки не так активно делятся.

«То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди», — добавил медик.

Карасев напомнил, что рак груди на ранних стадиях поддается лечению. Он рекомендовал женщинам чаще проходить обследование.

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