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Глюкоза показала поклонникам тату на ягодице

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Глюкоза показала поклонникам тату на ягодице

Москва, 15 октября. Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала в Instagram смелое фото, продемонстрировав татуировку на ягодице. Мнения поклонников разделились: от восторга до нецензурных слов.

На кадре звезда позирует, сидя в сетчатом нижнем белье возле огромных колонок.

«Сделай громче», — прокомментировала публикацию Глюкоза.

Помимо стандартных «лайков» и «классов», некоторые решили сделать замечание исполнительнице.

«Похудела немного и перестань сутулиться», — написал поклонник.

«Вай мадам, отойдите от колонки. Снесет», — шутливо предостерег пользователь.

Глюкоза показала поклонникам тату на ягодице

Несколько подписчиков раскритиковали звезду за это фото. По их мнению, она похожа здесь на «легко доступную женщину».

Стоит напомнить, что публикация «пикантных» кадров — дело не новое для певицы. Неделю назад она продемонстрировала снимки в облегающей одежде. Фанаты хорошо разглядели, что знаменитость позировала без нижнего белья. Некоторые не сдерживали эмоций, выражая восторг по поводу бюста знаменитости.

В сентябре она позировала в очень коротком платье. Тогда фанаты восхищались красотой ее ягодиц. Ей даже посоветовали ходить голой.

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