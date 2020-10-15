Глюкоза показала поклонникам тату на ягодице

Москва, 15 октября. Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала в Instagram смелое фото, продемонстрировав татуировку на ягодице. Мнения поклонников разделились: от восторга до нецензурных слов.

На кадре звезда позирует, сидя в сетчатом нижнем белье возле огромных колонок.

«Сделай громче», — прокомментировала публикацию Глюкоза.

Помимо стандартных «лайков» и «классов», некоторые решили сделать замечание исполнительнице.

«Похудела немного и перестань сутулиться», — написал поклонник.

«Вай мадам, отойдите от колонки. Снесет», — шутливо предостерег пользователь.

Несколько подписчиков раскритиковали звезду за это фото. По их мнению, она похожа здесь на «легко доступную женщину».

Стоит напомнить, что публикация «пикантных» кадров — дело не новое для певицы. Неделю назад она продемонстрировала снимки в облегающей одежде. Фанаты хорошо разглядели, что знаменитость позировала без нижнего белья. Некоторые не сдерживали эмоций, выражая восторг по поводу бюста знаменитости.

В сентябре она позировала в очень коротком платье. Тогда фанаты восхищались красотой ее ягодиц. Ей даже посоветовали ходить голой.