Пекин, 15 октября. Компания Xiaomi высмеяла Apple за новый iPhone 12, соответствующая публикация размещена в Twitter китайского производителя смартфонов.

Видеоролик с распаковкой Xiaomi Mi 10T Pro появился 14 октября. Из него следует, что зарядный адаптер находится в коробке с флагманом.

«Можете не волноваться, ничего из коробки мы не убирали», — говорится в ролике.

Многие пользователи взяли данную «фишку» за ответ с выходом iPhone 12: разработчики представили новость об упрощении новых смартфонов Apple. Публикация Xiaomi набрала более пяти тысяч лайков и стала вирусной.

Ранее компания Apple объявила о том, что будет продавать смартфоны в более компактном боксе: без зарядного устройства и проводных наушников. Такое решение объяснили заботой об окружающей среде.

Тем временем, россияне уже начали продавать места в очереди за новым iPhone 12.