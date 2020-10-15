ВСУ обеспокоены прибытием радикалов в зону конфликта в Донбассе

Москва, 15 октября. Украинские националисты прибыли в зону проведения так называемой операции объединенных сил в Донбассе. Командование ВСУ обеспокоено прибытием радикалов, поэтому приняло решение усилить меры безопасности. Об этом на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре» сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, боевики из украинских националистических организаций активно прибывают к линии разграничения в Донбассе.

«На текущей неделе нами отмечено прибытие более 50 радикально настроенных националистов в зону ответственности ОТГ «Север». Командованием группировки принято решение об усилении патрулей и блокпостов», – сообщил Осадчий.

Кроме того, руководство украинской армии совместно с представителями Службы безопасности Украины проверяют защищенность военных и других важных объектов.

«Ведется проверка документов у мирного населения, осуществляется осмотр нежилых зданий, а также чердачных и подвальных помещений на предмет наличия схронов с оружием и боеприпасов», – отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в Народной милиции заявили, что для проведения диверсий и провокаций против республик Донбасса в зону военного конфликта прибыли радикалы из организации «Национальный корпус».